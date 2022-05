Terceira edição da Sulserve inicia em Novo Hamburgo

A terceira edição da Sulserve - Feira de Padaria, Gastronomia e Hotelaria iniciará na terça-feira (10) e segue até o dia 12 de maio, das 13h às 20h, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Para os profissionais do setor, os três dias de feira apresentarão novos expositores e fornecedores, sendo o ambiente ideal para conhecer as principais novidades do setor e networking. Um dos diferenciais da feira é a programação de espaços de conhecimento, que estarão recheados de conteúdo profissional para capacitar e atualizar os setores.

Reunindo mais de 80 expositores e 140 marcas, a feira permitirá novas relações comerciais, além de apresentar inovações pensadas na necessidade do mercado de panificação, gastronomia e hotelaria. O evento será 20% maior em relação ao número de expositores da última edição, realizada em 2019.

Além de novidades e tendências dos setores, a feira também oferecerá diversos espaços de aprendizado e conhecimento para os visitantes, reunindo palestras, workshops e oficinas gratuitas para o aperfeiçoamento do conhecimento profissional. Entre os espaços estão: Fórum Sulserve, com um circuito de palestras diárias com profissionais renomados do meio com temáticas variadas, como: panificação natural, confeitaria, inovações no mundo hoteleiro e tendências na alimentação.

A feira ainda contará com três arenas do conhecimento, que contarão com palestras, workshops, seminários e oficinas para atualização dos profissionais: Arena IFRS, Arena Sulserve Santa Clara e Arena Delly's/Johann. Outra atração será a 2ª Copa Gaúcha de Pizzaiolos, uma competição que acontecerá pela primeira vez na feira e visa estimular a produção de pizzas de alta qualidade e dar visibilidade ao talento dos pizzaiolos, profissionais ou amadores.