Festiqueijo terá ingressos entre R$ 80 e R$ 380 aos visitantes

A diretoria da 31ª edição do Festiqueijo, que vai acontecer de 1º a 31 de julho, sempre de sextas a domingos, em Carlos Barbosa, definiu os horários e valores dos ingressos. Conforme o dia e a faixa etária os valores variam de R$ 80 a R$ 380. Depois de dois anos sem acontecer, o festival volta com força total, trazendo inúmeras novidades, entre elas a área VIP, uma espécie de mezanino onde será possível sentar e saborear a culinária típica do evento, além de assistir a programação.

De acordo com o presidente do Festiqueijo 2022, Cláudio Chies, a Área Vip foi pensada com a intenção de ampliar as opções para quem quer visitar o Festival. "Sem dúvida, o aconchego e a comodidade serão as características desse ambiente", comenta. O projeto segue o exemplo de um mezanino com capacidade para cerca de 80 pessoas, que terá serviço diferenciado, assim como uma ambientação temática.

O horário de visitação às sextas-feiras será das 14h às 23h, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00 e a partir de 13 anos o valor será R$ 195,00. Aos sábados, a entrada será a partir das 11h e encerramento às 23h, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00 e a partir de 13 anos o valor será de R$ 195,00.

Aos domingos, o horário será das 10h às 17h, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00 e a partir de 13 anos será cobrado R$ R$ 175,00. Para crianças menores de 8 anos a entrada será gratuita. Grupos a partir de 14 pagantes ganham um ingresso cortesia e também valor diferenciado com pagamento antecipado. Ainda serão divulgadas mais informações sobre a venda antecipada de ingresso.

Em 2019, o público foi de quase 30 mil pessoas. Foram consumidos 12.600 kg de queijo, 33.600 garrafas de vinhos e espumantes e 4.948 kg entre polenta, espetinho, galeto e salsichão. A expectativa dos organizadores para este ano é que o Festival seja visitado por um público 20% superior ao da última edição.