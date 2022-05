Terreno onde ficará o novo HPS de Pelotas começa a ser preparado para a construção

A primeira movimentação no local onde será construído o novo Hospital de Pronto Socorro (HPS) Regional, em Pelotas, teve início no fim da semana passada. Toda a construção que abrigava a secretaria de Desenvolvimento Rural, localizada na avenida Bento Gonçalves esquina com a rua Visconde de Sinimbu, começou a ser demolida. A previsão é de que o terreno esteja pronto para receber o canteiro de obras em 15 dias.

No local, seis profissionais de empresas contratadas trabalham com duas retroescavadeiras e dois caminhões caçamba. A projeção é de que saiam da estrutura 25 cargas de escombros e entulhos. De acordo com o encarregado da obra, Paulo Bitencurte, todo o material está sendo recolhido, armazenado e será, posteriormente, reciclado.

Na próxima semana também deverá ser feito o fechamento com a colocação dos tapumes em torno do prédio ao lado, o da UPA, onde funcionava o Centro Covid. A unidade foi desativada no dia 13 de abril e está na finalização da retirada do mobiliário. O local também integra o complexo hospitalar e passar por reforma.

Em março, o município e o Estado assinaram o contrato para a construção do hospital, que será maior investimento feito na área da saúde na cidade. Serão aplicados em torno de R$ 60 milhões, por meio do programa Avançar RS, do governo estadual.