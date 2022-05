Hospital Regional de Santa Maria abre ala de traumato-ortopedia

O governo do Estado, a prefeitura de Santa Maria e o Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia anunciaram o início dos atendimentos em traumato-ortopedia no Hospital Regional de Santa Maria. Em solenidade na sede da própria instituição foi inaugurada a ala que vai atender os pacientes dos 33 municípios da região que podem encaminhar pacientes para a instituição. O novo serviço tem capacidade para atender 280 consultas e realizar até 40 cirurgias de média complexidade por mês. Os atendimentos começam no dia 11 de maio.

Em sua fala, a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, celebrou mais um passo dado no Hospital Regional. Ela destacou as reuniões semanais com todos os envolvidos com a instituição para dar andamento aos trabalhos e também informou que há previsão para o início dos atendimentos de neurologia no início de junho.

"É com o esforço de muitas pessoas que podemos agora atender muita gente nesta especialidade, além das que já estão em funcionamento. Tenho absoluta certeza de que tudo que foi dito aqui nesta cerimônia é também para as pessoas que trabalharam para esse momento acontecer", disse a secretária ao agradecer pelos discursos durante a cerimônia.

"O Hospital Regional nos orgulha muito. Foi muito importante durante a pandemia, atendendo e salvando vidas não só de santa-marienses, mas de outros municípios e Estados do Brasil. Agora com a traumato-ortopedia, vai dar vazão a um enorme número de pessoas que precisam de cuidados e estão aguardando ansiosas.", disse o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, em pronunciamento a

A diretora do Departamento de Gestão e Atenção Especializada da Secretaria Estadual de Saúde, Lisiane Fagundes, apresentou a situação da demanda por atendimentos em traumato-ortopedia na região. "Tínhamos uma expectativa muito grande pelo início desses atendimentos. Há uma fila de 11 mil pessoas esperando atendimento nessas especialidades", afirmou.

A secretária Arita aproveitou a ocasião para anunciar mais uma novidade para o Hospital Regional: a realização do exame Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE), que, no Rio Grande do Sul, só é realizado em outros dois hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo ela, está autorizada a compra e a realização de 30 exames por mês no Regional. O início da realização do procedimento é em 20 de maio, e o investimento, segundo a secretária, é de R$ 900 mil.