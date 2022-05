Obras em hospital de Santa Cruz do Sul serão iniciadas

O lançamento da pedra fundamental, na manhã desta sexta-feira (6/5), em Santa Cruz do Sul, dará a largada para o início das obras do novo Hospital de Monte Alverne, no interior do município. O investimento total da prefeitura será de R$ 3 milhões, com recursos próprios, oriundos do superávit de 2021, e de emendas parlamentares.

Com a obra, o hospital passará a contar com uma área total de mais de 2.000 metros quadrados. O Instituto Regional de Otorrinolaringologia, que funciona no local, passará para o novo prédio. Além disso, o novo espaço deverá receber outras referências em saúde. A área existente atualmente será destinada à implementação do Plantão SUS.

"Grande parte deste investimento é fruto da gestão responsável que temos feito em Santa Cruz do Sul, reduzindo as despesas da máquina pública e garantindo o recurso no que é mais importante para a população, como a saúde. O novo hospital será um grande avanço no atendimento aos cidadãos de Monte Alverne e arredores", destacou a prefeita Helena Hermany.

A implantação do Plantão SUS no Hospital de Monte Alverne contará com a parceria da prefeitura e do Hospital Ana Nery. O hospital ajudará na implantação do novo serviço em Monte Alverne devido às experiências de sucesso nas gestões da UPA e do Hospitalzinho no município. A expectativa é que o serviço seja estabelecido ainda ao longo deste ano.