Incêndio atinge novamente casa histórica em bairro de Canoas

Tombada como patrimônio histórico de Canoas, a Villa Nênê, construção localizada no bairro Marechal Rondon, em Canoas, sofreu um incidente na noite desta quarta-feira (4). Um pequeno foco de incêndio, na área externa da casa, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros sem comprometer a estrutura. O prédio, que já havia sido atingido por um grave incêndio em 2018, está em processo de restauro.

O prédio, construído em 1928, foi símbolo da urbanização e industrialização local no início do século XX e constitui um dos poucos exemplos da arquitetura eclética em Canoas, além de ser vestígio dos pioneiros da fabricação a vapor de móveis de madeira no estado. O local foi atingido por um incêndio de grande proporção há quatro anos. Em 2021, o município iniciou o processo para recuperação do espaço, com o início da elaboração do projeto, mas um novo foco de incêndio atingiu o prédio nesta semana.

O convênio com o governo estadual, que soma mais de R$ 4 milhões para as obras, tem duração de dois anos. A secretaria municipal de Cultura informa que uma empresa contratada realiza a atualização do projeto arquitetônico da obra de restauro. Após a finalização, será aberto processo licitatório para a execução da obra. A Villa Nênê, após restaurada, vai sediar parte do Museu Municipal Hugo Simões Lagranha. Além disso, o espaço terá sala para exposições, reservas técnicas e sala administrativa.

O secretário da Cultura, Pinheiro Neto, reafirmou a importância do prédio para a cidade e falou sobre a questão da revitalização. "No ano passado, trabalhamos para captar recursos para o restauro deste espaço. Agora, já com o processo em andamento, lamentamos muito o ocorrido. Suspeitamos que o fogo foi iniciado por algum vândalo ou morador de rua", salienta Pinheiro. "Estamos trabalhando, dentro da legalidade, para devolver para a população este equipamento cultural tão importante para a história da cidade", disse.