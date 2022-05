Prefeitura de Esteio assina contrato de R$ 2 milhões para implementação de mais oito quilômetros de ciclovia

Uma nova ciclovia com quase oito quilômetros de extensão será construída em Esteio. A via ligará a avenida João Paulo I, no bairro Jardim Planalto, à rua dos Lírios, no São Sebastião, passando pelos bairros Parque Amador e Centro, em um investimento de R$ 2 milhões. A assinatura da ordem de início da obra foi realizada pelo prefeito Leonardo Pascoal e por representantes da Empresa Brasileira de Projetos e Obras (EBPO).

O trecho a ser compreendido pela ciclovia, que será plana em praticamente todo seu trajeto, é Av. João Paulo I, Av. das Américas, Av. Padre Antônio Vieira, rua João Simões Neto, rua Padre Claret (pista lateral entre as ruas João Simões Neto e La Salle e junto ao canteiro central da La Salle até a Av. Presidente Vargas), rua Maurício Cardoso, lateral da passarela da Ezequiel, Rua Ezequiel Nunes Filho, Travessa Viamão, Rua Bento Gonçalves e Rua dos Lírios, onde será feita a conexão com o trecho já existente.

Conforme o termo de referência, a maior parte do trajeto será de ciclofaixas, ou seja, com separação do espaço para circulação de veículos a partir de pintura específica e uso de tachões. As exceções são na Av. João Paulo I, onde a ciclovia será construída sobre o canteiro central, na Rua Maurício Cardoso, onde seguirá sobre a calçada, junto à cerca da Trensurb, e na travessia entre a Av. Presidente Vargas e a Rua Ezequiel Nunes Filho, que ficará no beco entre a passarela e a lateral da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ezequiel.