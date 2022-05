Pelotas vai criar residência a profissionais recém-formados

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas anunciou a finalização do projeto de lei para a criação de vagas de residência em diferentes áreas para profissionais recém-formados. O projeto deve ser encaminhado ainda nesta semana à Câmara Municipal.

A iniciativa pretende implantar no Executivo dois programas de residência: na área Jurídica (Projur) e na Gestão Pública (Progep) para os profissionais egressos das universidades, com até cinco anos de formados, oportunizando uma bolsa de R$ 2.307,14. A ideia é incentivar a formação e a qualificação profissional vinculada ao setor público. "É uma grande novidade que estamos criando, uma oportunidade desses profissionais ampliarem suas formações, virem trabalhar na prefeitura, ganhando conhecimento e colaborando com o Poder Público. É uma iniciativa que está ligada a nossa Escola de Gestão Pública", destacou a prefeita.

De acordo com a secretária de Administração e Recursos Humanos, Tavane Krause, esse projeto busca contemplar três importantes aspectos em um único processo. "Temos a figura da residência propriamente dita, que visa o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos na graduação, e também uma espécie de trainee, porque é um treinamento prático vinculado aos conhecimentos do setor público, e a atração, qualificação e retenção de talentos, buscando o interesse dos profissionais em ingressarem na administração pública municipal", detalhou Tavane.

Os programas estarão interligados à Escola de Gestão Pública, que será a responsável por promover toda a formação teórica durante todo o período da residência. Ao final do programa, os residentes assumem o compromisso de apresentarem artigos científicos, colaborando com diagnósticos, propostas e ideias para políticas públicas e temas estratégicos da gestão.