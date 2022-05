Com 10 novos leitos de UTI, hospital de Sapucaia do Sul duplica capacidade

O Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, abriu mais 10 leitos de UTI. Agora, a instituição totaliza 20 leitos nessa modalidade. A nova área completa conta com respiradores, monitores, cateteres de alto fluxo, bombas de infusão, ventiladores mecânicos, carro de parada e equipe assistencial multiprofissional.

Com essa mudança, torna-se possível que novas áreas no Getúlio Vargas sejam planejadas como a do atendimento pediátrico. As equipes do hospital trabalham para que até o final deste mês estejam em funcionamento 15 leitos pediátricos.

De acordo com o diretor de Atenção à Saúde, Marcelo Bastiani Pasa, o setor conta com assistência multiprofissional completa que realiza rounds semanais para a construção de plano terapêutico de cada paciente. A coordenação da UTI está a cargo da médica intensivista Liliana Gomes Pellegrin e da enfermeira Jéssica Kásper Fernandes.

A gestora do hospital aguarda o credenciamento junto à secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul dos novos leitos de UTI Adulto. "Mesmo assim, disponibilizamos esses leitos com recursos próprios dentro do Projeto Ampliar da Fundação para Sapucaia do Sul. Além disso, com a conclusão desse trabalho temos condições de iniciar a reforma para o atendimento pediátrico no Getúlio Vargas que, desde 2019, acontece em Esteio. Nosso planejamento é para que seja retomado o serviço de pronto atendimento e internação pediátrica até dia 31 deste mês", declara o diretor-geral, Tércio Erany Tedesco Júnior.