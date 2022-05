Igreja histórica de Forquetinha recebe projeto de restauro

A equipe do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Semeia Emau) da Universidade do Vale do Taquari (Univates) entregou o estudo do projeto preliminar de restauração da Igreja Evangélica da cidade de Forquetinha. A proposta consiste no restauro da edificação de interesse histórico, além da implementação de uma praça e da ampliação do cemitério existente no entorno.

A edificação, datada de 1959, costumava abrigar a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil localizada em Forquetinha, às margens da rodovia que liga o município a Sério. Atualmente a igreja se encontra em estado de negligência e tem área total de 60,80 metros quadrados. O lote tem área total de 8.007 m², e grande parte de sua extensão está coberta por vegetação nativa ou por plantio de milho. O estudo foi feito com o objetivo de requalificar uma edificação histórica que é de grande estima para a comunidade local, além de possibilitar um novo uso para esse espaço.

Está previsto no programa de necessidades para a readequação do local um espaço de interação, o qual contempla uma praça, que pode ser futuramente utilizada para a realização de cerimônias ao ar livre. Além disso, propõe-se a requalificação do campanário e alguns espaços com bancos e áreas de sombra. O cemitério existente, conforme relato da comunidade, não atende mais às suas necessidades e para suprir a demanda, no projeto, destina-se uma área de ampliação no entorno da igreja.

Uma vez que será necessária a busca de recursos para a realização do projeto de restauro da igreja e requalificação do cemitério, foram definidas quatro fases de execução. A primeira fase inicia com o restauro da igreja e a construção da edificação de apoio aos fundos. Na segunda fase, são executados a praça e os acessos principais. O cemitério, com a sua requalificação e ampliação, configura a terceira fase. Por fim, a infraestrutura de estacionamento, os canteiros e passeios, presentes em grande parte nos fundos do lote, compõem a quarta e última fase.