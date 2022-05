Avançam obras de barragem entre São Gabriel e Lavras do Sul

As obras da barragem do Arroio Jaguari, localizada na divisa entre os municípios de São Gabriel e Lavras do Sul, na Fronteira Oeste, contam com 75% de execução. Com investimento total de R$ 124 milhões até o momento, os trabalhos seguem o cronograma previsto pela secretaria de Obras e Habitação.

O titular da pasta, Volnei Minozzo, vistoriou o andamento dos trabalhos, acompanhado pelo diretor do departamento de Estudos e Obras de Barragens e Canais da secretaria, engenheiro Luiz Ricardo Saenger. Em janeiro deste ano, o governo do Estado anunciou aporte de R$ 26,2 milhões do Fundo de Recursos Hídricos para a continuidade das obras. Outros R$ 3,5 milhões serão aplicados nos projetos de construção de 150 quilômetros de canais da estrutura. O investimento integra o programa Avançar nas Obras e Habitação.

A barragem do arroio Jaguari integra o sistema Jaguari-Taquarembó, que beneficiará 240 mil habitantes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria. Além de São Gabriel, a estrutura atenderá aos municípios de Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul e Santana do Livramento. Construído com recursos do governo federal e contrapartida do governo do Estado, o empreendimento terá capacidade para irrigar 83 mil hectares, além de garantir o abastecimento de água à população.