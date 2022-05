CCR Via Sul anuncia criação de usina de asfalto em Estrela

A CCR ViaSul anunciou, em agenda com o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, a instalação da usina de asfalto da concessionária no município. A estrutura será implantada na altura do quilômetro 358 na BR-386 e deverá iniciar a operar a partir de julho deste ano. O investimento de R$ 20 milhões deverá gerar 40 empregos diretos, e inaugura também uma nova fase na empresa, que passará a investir na produção do asfalto utilizado no Rio Grande do Sul a partir da unidade de Estrela.

A nova usina de asfalto também reutilizará o material fresado extraído do antigo pavimento. Em outras palavras, com o avanço das obras de duplicação e de readequação da BR-386, as equipes da concessionária realizam intervenções no pavimento já existente, gerando sobras que não podem ser reutilizadas imediatamente. Dessa forma, essas sobras de material fresado serão destinadas à usina, que reutilizará esse material na produção de novo um material, conhecido como concreto asfáltico ou CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente).

Além da usina, também funcionará no local um sistema de derretimento de asfalto em estado sólido, bem como um laboratório responsável pelo controle de todas as etapas do processo de produção e industrialização. "Trata-se de uma iniciativa inovadora. Todo esse processo de reutilização de matérias-primas gerará uma economia de cerca de 30%, tanto no emprego de materiais quanto na exploração de recursos naturais do meio ambiente, indo ao encontro das práticas ESG adotadas pela CCR", afirma o coordenador de Engenharia da Concessionária, Eduardo Meirelles.

Segundo ele, atualmente, três empresas atuam com aproximadamente 40 trabalhadores no local realizando as obras de implantação da usina, promovendo as adequações e adaptações para implantação da estrutura, posteriormente. A concessionária, em 2022, vai construir 10,2 quilômetros de faixas adicionais no trecho entre Lajeado e Estrela na BR-386.