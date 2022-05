Hospital de Caxias recebe centro de referência para jovens

O Hospital Geral de Caxias do Sul inaugurou nesta semana o primeiro Centro de Referência em Atendimento Infantojuvenil (CRAI) do interior do Estado. O espaço está situado no 1º andar do hospital, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para além desse período, o atendimento pode ocorrer, de acordo com a faixa etária, nos setores de Urgência e Emergência Pediátrica, para crianças de até 12 anos, e Centro Obstétrico, para adolescentes de 13 a 18 anos.

O espaço tem como objetivo garantir a atenção e o atendimento integral e interinstitucional às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. No Estado, Porto Alegre já conta com um Centro instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

A ampliação desses equipamentos no RS, replicando o modelo existente na capital, é condição indispensável para a efetiva proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. A principal característica do CRAI é a comunicação entre as instituições responsáveis pela investigação dos fatos e proteção das vítimas, que buscam reunir equipes multidisciplinares compostas por peritos médicos-legistas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, pediatras, ginecologistas, advogados e policiais civis.

O encaminhamento dos pacientes se dará por agendamento, a partir de encaminhamento pela rede de apoio formada por UBSs, Conselho Tutelar, entre outras instituições; ou por demanda espontânea, em casos agudos de violência (recentes de até 72h). O serviço é formado por uma equipe multiprofissional composta por profissionais de pediatria, ginecologia, medicina-legal, farmácia, serviço social, psicologia e da polícia civil, além de toda rede de proteção externa.