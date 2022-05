Canoas integra sistema nacional de igualdade racial

A cidade de Canoas é a mais nova integrante do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR). A adesão foi publicada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no Diário Oficial da União. Com isso, chega a 11 o número de cidades gaúchas que aderiram ao sistema para organizar e articular a implementação de políticas e serviços destinados a superar as diferenças étnico-raciais no Brasil.

O termo de adesão foi assinado pelo prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, e pela Secretária Adjunta de Igualdade Racial e Imigrantes, Ednea Paim. Com vigência ilimitada, a participação possibilitará acesso prioritário do município aos recursos do Governo Federal destinados ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade.

Para a secretária Ednea Paim, a iniciativa mostra o compromisso crescente do governo e o fortalecimento da política de combate à discriminação racial. Para que os municípios possam aderir ao sistema, é necessário que haja, ao menos, um órgão público voltado à promoção da igualdade racial na estrutura pública local e um Conselho de Promoção da Igualdade Racial em funcionamento. Em Canoas, isso somente foi possível devido à atuação da Secretaria Adjunta de Igualdade Racial e Imigrantes e à reativação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

"Só vamos conseguir superar o racismo se toda a comunidade assumir o seu papel. Vamos buscar fortalecer o trabalho que estamos desenvolvendo e ampliar o número de ações que pautem a temática para incluir e garantir os direitos da população negra", reforçou a secretária.