Técnicos da Infraero vistoriam projeto do Aeroporto de Santa Maria

Técnicos da Infraero ligados ao projeto de ampliação no Aeroporto Municipal de Santa Maria estiveram no local nesta semana para reconhecimento presencial das instalações atuais e resolução de dúvidas. Durante a vistoria, os técnicos foram apresentados aos projetos elétrico e hidrossanitário, de adequações do pátio de aeronaves e de sinalização horizontal para a vinda do Boeing 737 Max8, da Gol, e para a vinda do E-195 e2, da Azul, além de adequações na área de check-in.

A arquiteta Ana Paula de Barros, responsável pelo projeto do aeroporto, relata que é um momento para os profissionais da Infraero poderem conhecer de perto a realidade do local e perceberem in loco como deve ficar após a ampliação. "É um primeiro contato presencial com os técnicos da Infraero, em que eles fizeram o reconhecimento do sítio aeroportuário e das necessidades do terreno. Apresentamos a eles os aspectos de drenagem superficial, questões de ordem técnica. Os dois trabalham com projetos aeroportuários. Eles já conhecem o projeto há bastante tempo e têm algumas dúvidas. Então nos reunimos para sanar essas dúvidas e, também, acrescentar alguns pedidos de revisões que a gente imagina serem necessários", explicou.

Ela esclarece que o projeto já está em processo de aprovação na Secretaria Nacional de Aviação Civil, com 71% aprovado. Porém, há necessidade de revisões para a finalização de aspectos técnicos. Atualmente, partem do aeroporto voos diários para Porto Alegre, e a partir de 1º de novembro, começa a conexão aérea entre Santa Maria e São Paulo.