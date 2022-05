Licitação para ponte entre RS e SC pelo Rio Uruguai deve sair este mês

A criação de uma ponte para ligar o município gaúcho de Barra do Guarita e a cidade catarinense de Itapiranga ganhou um novo capítulo. O movimento "Pró-ponte" esteve em Brasília para duas reuniões sobre o tema. A primeira, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o diretor de Planejamento e Pesquisa da Pasta, Luís Guilherme Mello, deu ciência aos prefeitos de que o Termo de Referência para os projetos da ponte e acessos está concluído, bem como que o edital de licitação que irá contratar a empresa responsável pelo projeto da obra está previsto para ser publicado este mês.

Com o início do projeto e com as informações, inclusive o valor para a construção da ponte, será possível buscar recursos para a realização da obra. Em novembro do ano passado, os deputados federais dos dois estados haviam acenado com a liberação de recursos de emendas para as obras. Os recursos para a realização do projeto, no valor de R$ 5.6 milhões, oriundos da bancada parlamentar gaúcha, e R$ 5 milhões dos parlamentares catarinenses, estão à disposição do Ministério da Infraestrutura.

A segunda reunião ocorreu com o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcello da Costa Vieira, o qual ressaltou que tem ciência da necessidade da ponte. Ele afirmou que "não medirá esforços" para que os trâmites processuais ocorram com a maior brevidade possível. Atualmente, o deslocamento entre uma cidade e outra é feita de balsa.

O movimento também já requereu a priorização do projeto, tendo em vista a necessidade da criação dessa ligação terrestre pelo Rio Uruguai. Lideranças estão articulando com os coordenadores das bancadas parlamentares e demais deputados e senadores a solicitação de mais emendas de bancada para construção da ponte.