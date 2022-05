Alunos de Eldorado do Sul têm contato com a arte

Desde o início da semana, 40 estudantes, com idades entre 9 e 15 anos, da rede municipal do Parque Eldorado, na zona rural de Eldorado do Sul, ocupam o turno inverso das aulas com atividades de arte-educação promovidas pela Fundação Iberê, na antiga Associação Lar Luz da Criança. A instituição funciona como anexo da Escola de Ensino Fundamental Octávio Gomes Duarte.

Ao longo do ano, as experiências em arte terão foco na integração dos estudantes e no desenvolvimento dos seus próprios processos de expressão e de aprendizagem. O projeto dispõe, diariamente, de uma arte educadora e uma educadora social trabalhando com metodologias, que permitirá aos alunos se entenderem como protagonistas e interlocutores das ações desenvolvidas na escola e na sua comunidade. Também serão convidados oficineiros de diferentes linguagens artísticas para trabalharem as diversas possibilidades que o espaço oferece: arquitetura, escultura, música, ateliê de contação de histórias, gastronomia, dramaturgia, audiovisual, entre outros.

O trabalho será desenvolvido com a participação ativa dos alunos, possibilitando, além da criação e do fazer artístico, o desenvolvimento de habilidades para o seu futuro: trabalho em equipe, protagonismo, colaboração, desenvolvimento do senso ético e estético, criatividade, empreendedorismo pessoal e autoestima. O projeto da fundação teve início em 2019.