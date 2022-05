Pelotas vai sediar Festa Campeira do Rio Grande do Sul

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas recebeu comitiva da 26ª Região Tradicionalista para oficializar a assinatura do termo de fomento à 32ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars), que será realizado em Pelotas entre os dias 12 e 15 de maio, no Parque de Exposições da Associação Rural. O documento estabelece, ainda, o repasse de R$ 35 mil do município para a execução do evento.

A Festa Campeira do Rio Grande do Sul reúne anualmente as 30 regiões tradicionalistas do estado. De acordo com os organizadores, a expectativa de público é de 3 mil pessoas somente no primeiro dia de evento. Com o objetivo de promover a cultura gaúcha para jovens e crianças, a prefeitura também irá disponibilizar 1 mil ingressos de acesso à festa para as escolas municipais.

Ao longo dos quatro dias de evento, a Fecars 2022 terá uma extensa programação, com shows nacionais, provas campeiras, seminários e exposições. O coordenador da 26ª Região Tradicionalista, Márcio Adir Soares Correa, agradeceu o apoio do município e convidou a comunidade pelotense para participar. "Esse é um evento de grande alcance. Não é uma festa voltada apenas para o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), mas para toda comunidade. Através dos aspectos artísticos e culturais, queremos atrair a população pelotense para conhecer a festa", destacou Correa.