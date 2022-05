Caxias do Sul confirma caso de raiva causada por morcego

Após a confirmação de um caso de raiva em um morcego em Caxias do Sul, ocorrido em abril, a secretaria municipal da Saúde, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, emitiu um alerta sobre os cuidados que precisam ser tomados. Ao todo, já foram encaminhados para pesquisa de raiva em 2022 material de 36 animais, sendo 33 morcegos, um cão, um gato e um bugio, mas apenas o teste de um morcego resultou positivo.

O mamífero foi encaminhado por uma pessoa que o encontrou desfalecido no chão no Centro da cidade. Como o animal foi apanhado com a mão, o morador foi encaminhado para realizar soro e vacina antirrábica. Morcegos infectados com raiva podem transmitir a doença a outros animais ou mesmo a humanos.

Por isso, segundo Rogerio Poletto, médico veterinário da Vigilância Ambiental em Saúde, a orientação é nunca manusear os morcegos diretamente. O ideal, explica, é utilizar baldes, caixas ou vassouras e jamais tocar no animal, até o contato com a Vigilância Ambiental para orientações ou recolhimento. Conforme o veterinário, morcegos que estiverem fora de sua colônia, mortos ou aparentando fraqueza, devem ser submetidos a análise. O animal pode ser encaminhado à Vigilância Ambiental em Saúde, para que seja submetido a teste em laboratório de referência.

A pasta orienta que em caso de possível exposição ao vírus da raiva, seja por mordedura, lambedura e/ ou arranhadura de animal, deve-se lavar imediatamente o local com água corrente e sabão em abundância. Além disso, o paciente deve procurar assistência médica para, se necessário, aplicação de vacina e/ou soro antirrábico.