O escritor, poeta, músico e tradicionalista Gaudêncio Terra é o patrono da 25ª Feira do Livro de Nova Petrópolis, evento que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2022. O convite oficial foi realizado pelo prefeito Jorge Darlei Wolf, que recebeu o homenageado em seu gabinete. Nascido em Caçapava do Sul, Gaudêncio Terra tem 50 anos e traz a temática regional como parte fundamental de sua obra literária, sendo a coleção "Literatura de Inclusão" a sua primeira experiência em literatura contemporânea. Detém prêmios do Concurso Literário Enart nas edições de 2010, 2011 e 2012. Foi premiado também no Concurso de Poesias da Estância da Poesia Crioula do Rio Grande do Sul e no Concurso Literário da Feira do Livro de Farroupilha, em 2014. É o autor da "Canção da Diversidade", música tema do movimento cultural de Nova Petrópolis. Foi patrono da "Feira do Livro Sem Fronteiras", de Caçapava do Sul, em 2021.