Rally de Erechim terá compensação de emissão de CO2

O programa Rally Carbono Zero, desenvolvido pelo Erechim Auto Esporte Clube em parceria com a FAU Agricultura e Meio Ambiente, visa a compensação do gás carbônico (CO2) gerado durante o evento, considerado o maior de rally de velocidade do Brasil em um dos principais da América do Sul. Criado em 2013, a iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento sustentável das atividades ligadas ao evento, a fim de evitar impactos ambientais, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e contribuindo no combate às mudanças climáticas.

O projeto vem gerando bons resultados, de acordo com o biólogo e gestor de sustentabilidade da FAU, Julio Bastos. "Desde 2013 a 2021 a realização do evento emitiu 500 toneladas de gases de efeito estufa, em contrapartida para neutralização destas emissões já foram recuperados 67.000 m² de áreas de preservação no bioma Mata Atlântica, totalizando 3.355 mudas de árvores nativas plantadas", enfatiza

Na edição deste ano, mais árvores serão plantadas pelo programa, visando compensar as emissões de gases de efeito estufa e também recuperar as áreas degradadas. Para o presidente do Erechim Auto Esporte Clube, Luan Balestrin, esse é um dever do evento. "O rally é um evento com certificação de carbono zero desde 2013. O evento supre todo o CO2 emitido durante a realização da competição a partir do replantio de árvores e a compra dos créditos de carbono. Vejo isso como o mínimo que nós, do clube, podemos fazer, dentro do que nos é permitido, conforme a organização do evento e dentro da importância que damos para as questões ambientais" concluiu Luan. Este ano o rally acontece dos dias 19 a 22 de maio