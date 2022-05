Passagem de ônibus em Lajeado terá subsidiada de R$ 1,00 da prefeitura

Já está em vigor o decreto que fixa novo valor para a tarifa única de transporte coletivo urbano de Lajeado. O valor passará a custar R$ 6,00, sendo que o usuário do transporte coletivo municipal pagará R$ 5,00 e a prefeitura pagará R$ 1,00 à empresa por cada passagem utilizada, a título de subsídio.

Este subsídio ocorre como medida de mitigação dos efeitos da queda de demanda decorrente da pandemia da Covid-19, em que as empresas tiveram redução no número de passageiros, dos impactos do aumento dos insumos e para preservação da prestação de serviço e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão ou permissão. Uma lei municipal, de 29 de abril de 2022, que trata especificamente do subsídio, aponta que ele será de R$ 1,00 por passagem e fica limitado ao valor total de R$ 1.167 milhão no período de 12 meses.