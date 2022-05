Novo Hamburgo é convidada a integrar aliança global de cidades inteligentes

O município de Novo Hamburgo foi convidado para ingressar como cidade pioneira no Brasil na Aliança Global de Cidades Inteligentes do G-20 e do Fórum Econômico Mundial. O convite é visto como um importante passo em direção à chamada Quarta Revolução Industrial, que já está acontecendo e engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, robótica, Internet das coisas e computação em nuvem que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios no Brasil e no mundo.

"O desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico dependem cada vez mais da gestão bem-sucedida do crescimento urbano. Com a tecnologia certa - e o know-how para governá-la - as cidades podem liderar a solução de problemas de energia, transporte, saúde, educação e resposta a desastres naturais, ao mesmo tempo em que tornam suas comunidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis", destaca comunicado da Aliança Global de Cidades Inteligentes do G-20. Fazem parte da Aliança cidades como Dubai, Barcelona e Bogotá. No Brasil, apenas Brasília integra o grupo.

Novo Hamburgo ainda integra a rede City Possible de cidades inteligentes promovida pela empresa de cartões de crédito Mastercard, e a cidade foi convidada a participar do CityLab 2022 promovido pela Bloomberg que ocorrerá em outubro, em Amsterdam, Holanda. A cidade do Vale do Sinos será representada pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Paraskevi Bessa-Rodrigues