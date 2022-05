Passo Fundo abre espaço multidisciplinar com foco nos alunos da rede municipal

A prefeitura de Passo Fundo entregou, nesta terça-feira (3), o Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Educacional. Pioneiro no Estado, o espaço deverá atender alunos de toda a rede municipal que tiveram perdas no processo de ensino-aprendizagem devido à pandemia e ao distanciamento social com o objetivo de promover uma educação de qualidade para todos.

O espaço conta com professores de diversas áreas, pedagogo, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social. Todas as salas foram feitas para acolher os estudantes encaminhados pelas escolas da rede municipal.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, explica que a perspectiva do novo espaço é assegurar uma política pública educacional diante dos desafios apresentados durante e após a pandemia, visando um sistema de ensino que contemple todas as crianças e adolescentes e fortalecendo o protagonismo de Passo Fundo como uma Cidade Educadora. "Na prática, o Centro ampliará significativamente o serviço oferecido pelo Centro Municipal de Atendimento ao Educando, aproximará os diferentes órgãos da Rede de Apoio à Escola e potencializará o atendimento oferecido aos estudantes da Educação Especial nas salas de recursos, principalmente, os da Educação Infantil", afirmou.

O secretário explicou como será o fluxo de atendimento. "Os estudantes que apresentarem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem serão encaminhados para o Centro, onde passarão por triagem e avaliação para o melhor encaminhamento à equipe multiprofissional do próprio do centro", enfatiza.

No local, são oferecidos serviços especializados. Os atendimentos serão exclusivamente para os alunos das 72 escolas municipais, sendo 35 instituições de Ensino Fundamental e 37 de Educação Infantil. Ao todo, a rede contempla mais de 17 mil estudantes.