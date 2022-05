Ação recolhe mais de 5 mil toneladas de lixo em Canoas

Durante o mês de abril, a operação Choque de Limpeza em Canoas contabilizou a retirada de 689 cargas, o equivalente a 5.340 toneladas de resíduos, entre vegetação, madeiras e demais materiais, em todas as regiões da cidade. O total de lixo retirado seria suficiente para preencher aproximadamente três piscinas olímpicas.

O diretor do Choque de Limpeza, Marcio Oliveira, comentou sobre a importância da população auxiliar no combate aos descartes irregulares. "Seria muito importante os munícipes procurarem os ecopontos. Já acabamos com mais de 80% dos pontos críticos de descartes de lixo que tínhamos em nossa cidade. Com a ajuda dos moradores, conseguiremos eliminar 100% esses focos ", destacou

A iniciativa, liderada pela secretaria municipal de Serviços Urbanos, com apoio das secretarias de Meio Ambiente, Transportes e Mobilidade e subprefeituras, atua semanalmente na retirada de entulhos e descarte irregular de resíduos nos bairros da cidade. Além de prejudicar o meio ambiente e o convívio urbano, descartar lixo de forma irregular é crime sujeito a multa. Denúncias podem ser feitas através da Central de Atendimento ao Cidadão, no telefone 0800-510-1234.

A prefeitura alerta que o descarte correto de resíduos sólidos deve ser realizado em um dos cinco ecopontos localizados na cidade. Os locais abrem diariamente (incluindo sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 13h às 18h.