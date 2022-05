Rodeio Crioulo Internacional de Imbé tem abertura nesta quarta-feira

A quarta-feira (4) marca o início do XV Rodeio Crioulo Internacional de Imbé, que acontece no Parque Municipal de Eventos, localizado na ERS-786, balneário Santa Terezinha. O evento conta com shows, bailes, provas artísticas, campeiras e gineteadas, além da distribuição de mais de R$ 50 mil em prêmios.

A realização é da prefeitura de Imbé, através da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura , juntamente com as entidades tradicionalistas da cidade, e acontece até o dia 08 de maio. "Como uma iniciativa social, o ingresso desta edição será 2kg de alimentos por pessoa", explicou o secretário Uiraçu Pinto. "Buscamos incentivar ainda mais a cultura tradicionalista em Imbé", completou.