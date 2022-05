São Leopoldo debate novo protocolo para o atendimento aos idosos

A inauguração do Centro do Idoso em São Leopoldo trouxe um novo desafio no atendimento direcionado a esse público no município. Para debater o tema no âmbito da rede pública, a prefeitura promoveu o Seminário de Construção do Protocolo Municipal de Atenção à Saúde do Idoso. O evento, realizado na Escola de Gestão Pública (EGP), reuniu servidores, profissionais de saúde e acadêmicos da Unisinos.

A proposta foi dividida em quatro tópicos: contextualização da saúde do idoso, envelhecimento populacional, legislação e direitos e assistência à saúde. Em seguida, os 80 participantes formaram quatro grupos temáticos que debateram tópicos específicos como: promoção do desenvolvimento saudável, síndromes geriátricas, condições crônicas, cuidados com idosos e educação permanente em saúde.

O secretário da Saúde Diego Pitrini lembrou que o cuidado da cidade com os idosos é pioneiro e segue a recomendação da ONU e da Organização Mundial da Saúde (OMS). "Essa é a Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030). O Centro do Idoso foi um passo importante para avançarmos nesse quesito em São Leopoldo. Agora queremos expandir para toda a rede", ressaltou.