Pelotas Parque Tecnológico lança concurso de logomarca

Lançado pelo Pelotas Parque Tecnológico em 2021, o projeto do Laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso da IA - Inteligência Artificial (Criar-LAB) entra em mais uma fase de desenvolvimento. Na terça-feira (3) foi lançado o concurso de identidade visual que representará a estrutura inédita em Pelotas e região.

Os interessados poderão enviar até duas propostas visuais, com o prazo de 30 de maio para as inscrições por e-mail e presenciais, e até o dia 25 para quem enviar pelos Correios. A logomarca deverá conter critérios como originalidade, criatividade, inovação conceitual, concisão na transmissão de ideias, viabilidade e aplicabilidade, além de um texto de no máximo 20 linhas justificando e defendendo a logomarca.

As inscrições são gratuitas. O vencedor do concurso receberá a premiação de R$1.000,00, certificado de participação e um convite especial para a cerimônia de inauguração do espaço.