Aniversário de 149 anos de Montenegro terá show musical

Em homenagem aos 149 anos da cidade, Montenegro recebe o show de piano e voz do músico, cantor e compositor Rodrigo Soltton. O evento será nesta quarta-feira (4), às 20h, na Estação da Cultura (rua Osvaldo Aranha, 2215), e é realizado pelo Sesc Montenegro, em parceria com o Sindilojas e com a prefeitura, por meio do Departamento de Cultura. A entrada é gratuita.

Com seu piano de cristal, o artista transforma cada apresentação em uma experiência única, levando um repertório eclético e atemporal para seus espectadores. Rodrigo Soltton tem paixão pela música. O artista se apresentou no Projeto Emoções, de Roberto Carlos, em 2020, a bordo do MSC Fantasia. Durante a pandemia, ele também fez apresentações na rua e até na carroceria de um caminhão, com seu piano transparente e iluminado, para seguir levando música para as pessoas em isolamento.