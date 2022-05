Posto de saúde de Taquara recebe placas fotovoltaicas

Tendo como objetivo a eficientização energética foram instaladas 44 placas fotovoltaicas de 450 watts de potência no Complexo de Saúde Darcy Ribeiro, conhecido pela comunidade como Posto 24 horas. A ação foi possível graças ao Termo de Cooperação Técnica firmado, ainda em dezembro de 2021, entre a concessionária de serviços públicos de energia elétrica RGE Sul e a prefeitura de Taquara.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética executado pela CPFL, pelo qual foram investidos cerca de R$ 100 mil advindos do Programa, sem nenhuma contrapartida do município. "Este é mais um investimento que irá gerar economia para os cofres públicos municipais. Agradecemos à RGE pela parceria oferecida à execução deste projeto", garante a prefeita Sirlei Silveira. O mesmo termo de cooperação também abrange o Hospital Bom Jesus, que recebeu, recentemente, placas solares.

A inicativa prevê a implementação de ações de eficiência energética em iluminação e instalação de sistema fotovoltaico trazendo maior redução dos custos com a energia elétrica, modernização e consequente redução de custos com manutenção. Busca ainda, conforme o termo, a permanente conscientização quanto ao uso inteligente da energia elétrica, já que com a disseminação dos conceitos de eficientização energética, há redução do desperdício de energia elétrica.