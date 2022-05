Teatro Municipal de Rio Grande completa 93 anos

Em comemoração aos 93 anos do prédio do antigo Cine Theatro Avenida, o Teatro Municipal do Rio Grande teve uma programação especial durante a terça-feira (3), direcionadas aos alunos da rede pública de ensino. Na ocasião, os discentes foram recebidos com visita guiada, vídeos palestras, atividades lúdicas, teatrais, entre outras.

O Cine Theatro Avenida, atual Teatro Municipal do Rio Grande, foi inaugurado no dia 3 de maio de 1929, no chamado Boulevard Major Carlos Pinto - hoje rua Major Carlos Pinto - que à época separava a cidade antiga da cidade nova. O Avenida seguiu com suas atividades até o ano de 1983, quando foi encampado pelo Executivo Municipal. Assim, a partir do seu restauro, aconteceu a abertura para a comunidade como Teatro Municipal do Rio Grande.

O teatro possui o Memorial Cine Theatro Avenida, inaugurado em 18 de maio de 2001, integrando o Programa de Educação Patrimonial do Município. O espaço abriga cerca de 200 livros, que revelam o universo do Teatro, além das obras de literatura, que servem como referência para quem pretende ler, pesquisar e embarcar no mundo da ficção. O Clube do Livro Polytheama, projeto de incentivo à leitura, apresenta dicas de livros mensais nas redes sociais e ainda disponibiliza os mesmos livros para empréstimo..