Nova reitoria da UCS é empossada para quadriênio

Em sessão solene, foi realizada a transmissão dos cargos de reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) ao professor Gelson Leonardo Rech, e de vice-reitor, para o professor Asdrubal Falavigna, para o mandato 2022-2026. Eleitos pelo Conselho Diretor da FUCS em janeiro, eles substituem nas funções o reitor Evaldo Antonio Kuiava e o vice-reitor Odacir Deonisio Graciolli, que estavam desde 2014.

A solenidade teve a troca das vestes talares, que simboliza a transmissão do cargo de reitor - o empossado passa a usar o barrete e a pelerine na cor branca, o que retrata a união de todos os conhecimentos e todas as cores, que simbolizam cada área do conhecimento. A toga preta, usada pelos membros da academia, decorre de tradições seculares instituídas pelas primeiras universidades do mundo.