Esteio terá programa para recuperar defasagem de alunos

O Instituto Alicerce e a Secretaria Municipal de Esteio se uniram em um programa com foco na recuperação de defasagens escolares de alunos do 3º ao 9º ano, do sistema público do município, agravadas principalmente pelo período da pandemia. Ao todo, serão atendidos 800 alunos que receberão aulas de reforço em contraturno escolar. O projeto teve início em abril e tem duração prevista até dezembro deste ano.

Os alunos selecionados serão contemplados com aulas de reforço com duração de até cinco horas, cinco vezes na semana, de Português, Leitura e Escrita, Matemática, Inglês, habilidades para a vida e a expansão do repertório cultural. Além disso, a intenção é contribuir com a diminuição da taxa de evasão, um dos principais desafios que a pandemia trouxe para a educação no Brasil.

"Não podemos negar que estes desafios impostos pela educação, foram agravados com a ruptura do modelo tradicional de ensino. Nosso objetivo, com a implementação do novo programa é garantir que nossos alunos recuperem, parte significativa dessa defasagem que sofreram, no período em que estiveram distantes da escola", disse Claudia Ruschel, secretária de Educação em Esteio.

A metodologia do projeto é composta por processo pedagógico que nasce da personalização do ensino, foco no vínculo e no encantamento do aluno, flexibilidade e adaptabilidade do método em função da necessidade de cada um e fortalecimento da base de Linguagem e Matemática. Os alunos receberão mediação da aprendizagem para todas as atividades, os encorajando a assumir o desafio de concluir com sucesso o que for proposto.