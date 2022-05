Obra da UTI do hospital de Arroio do Meio é entregue

Dois anos após o início dos trabalhos da Comissão Arroio do Meio Pró-UTI foi entregue, no fim de semana, a conclusão da obra física da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José para a instalação dos 10 leitos adulto. O ato realizado na casa hospitalar contou com a presença de líderes locais, médicos, colaboradores, comunidade e imprensa.

A construção que possui 400 metros quadrados e um investimento superior a R$ 2,9 milhões é resultado da união de esforços entre Poder Público, hospital e comunidade. O presidente da Comissão Arroio do Meio Pró-UTI, Joner Kern, relembrou as primeiras reuniões e o esforço dos integrantes da comissão na busca de recursos para viabilizar este projeto. "Nos reunimos com prefeitos de municípios do Vale do Taquari que possuem convênio com o hospital, realizamos lives, eventos beneficentes, além de contatos com parlamentares. Nosso agradecimento a toda a comunidade, à comissão e a todos que se envolveram de alguma forma", disse.

Diretor-geral de Operações da Rede de Saúde Divina Providência, José Clóvis Soares, enalteceu a importância deste momento e quanto a UTI será importante após sua implementação. "Após pronta poderemos salvar cerca de 180 vidas por ano. Essa primeira etapa representa o esforço de muitas mãos como comunidade, poder público, hospital e Legislativo. A meta agora é equipar a UTI com equipamentos que têm um alto custo, além de montar a equipe".disse.

O Hospital São José possui 65 leitos operacionais, 197 colaboradores e um corpo clínico formado por 44 médicos. A casa hospitalar abrange 37 municípios do Vale do Taquari, além de ser referência nas especialidades SUS para todos os municípios da região.