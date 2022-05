Ação conserta eletrônicos para famílias carentes de Canoas

Computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, impressoras e periféricos em geral, mesmo com defeito, estão ganhando um novo destino em Canoas, as famílias em vulnerabilidade social. E isso só está acontecendo graças à união de esforços de um professor da rede municipal de ensino, em parceria com o filho estudante de engenharia metalúrgica.

Valter Schmeling e Murilo Schmeling iniciaram o projeto de recondicionar equipamentos eletrônicos em 2020, muito em função da pandemia que obrigou alunos e professores a se adaptarem a realidade do ensino à distância. Mesmo com muita dificuldade para conseguir parcerias em peças e mão de obra, pai e filho já conseguiram entregar 180 máquinas funcionando para famílias carentes em todo o estado.

Valter destaca que no início o processo era mais fácil e rápido porque contava com várias empresas e mão de obra parceiras. Entretanto, as doações e a falta de voluntários no auxílio de conserto e reformas dos eletrônicos caiu muito, dificultando o andamento do projeto. "Já rodei mais de 4.000 km atrás de componentes, seja para conserto, seja para doação. Enviamos máquinas para diversas cidades do estado. Meu foco é proporcionar a inclusão tecnológica para as famílias, principalmente para as crianças", contou.

Diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Castelo Branco, Valter pede para que mais pessoas se sensibilizem e se juntem ao projeto. "Não tem dinheiro que pague. É muito gratificante quando conseguimos entregar uma máquina para uma criança. É justamente por isso que pedimos que mais pessoas se juntem ao nosso projeto, muitos tem em casa aquele computador antigo que não usa mais, mas que ainda está funcionando e pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa", reiterou.

Geralmente, a cada três equipamentos recebidos, um é montado e entregue para as famílias. "Vamos recondicionando as peças, retirando de um e colocando em outro, até que as máquinas fiquem funcionando com todas as condições possíveis. Tiramos peças, HDs, memórias e assim vamos montando novos computadores que, com certeza, irão fazer muita diferença na vida das famílias que recebem", lembrou o professor.