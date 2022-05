Bento Gonçalves modifica triagem de pacientes com sintomas gripais

Com a desmobilização da estrutura do ambulatório fast-track, a Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves entra em uma nova fase para atendimento de sintomas gripais no município. Os pacientes com sintomas leves podem procurar as unidades de saúde para atendimento.

"Esse novo momento, só é possível, pois temos níveis altos de vacinação e cumprimos todas as etapas de combate ao vírus. Agora o fluxo de atendimento é retomado nas unidades, e casos graves seguem sendo atendidos na UPA e PA Zona Norte", destaca a secretária, Tatiane Misturini Fiorio. As unidades de saúde realizarão a testagem, e encaminhamento para o período de isolamento quando necessário.

A pasta também está recebendo a documentação dos médicos do processo seletivo. Posteriormente, eles passam integrar a equipe de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. "Estes novos profissionais vão integrar a equipe, possibilitando a ampliação de atendimento. Na última semana, as reestruturações na UPA, já possibilitaram mais agilidade de atendimento. Mas, continuamos vigilantes, pois entendemos que o período, principalmente para atendimentos pediátricos é de aumento na demanda", disse a secretária.