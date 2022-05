Santa Cruz do Sul anuncia a realização de leilão de imóveis e terrenos desocupados no dia 10 deste mês

A prefeitura de Santa Cruz do Sul realiza no dia 10 de maio o leilão de cinco terrenos, dois deles com benfeitorias, situados nas zonas urbana e rural do município. O edital está disponível no site da prefeitura.

Interessados em participar do leilão devem enviar os envelopes com documentação e propostas até as 8h30min do dia 10, para a Divisão de Licitações do município, localizada na rua Galvão, número 755, Centro, Parque da Oktoberfest. A abertura dos envelopes contendo a documentação ocorrerá às 9 horas, no mesmo local.

Estarão no leilão os seguintes imóveis: terreno na avenida Leo Kraether, com pouco mais de 500 metros quadrados e valor inicial de R$ 163,8 mil; terreno no bairro Monte Verde, com 597 metros quadrados e valor inicial de R$ 116,7 mil; terreno em Capão da Cruz, com benfeitorias e cerca de 2,5 mil metros quadrados, avaliado em R$ 150 mil; terreno em Linha Cerro Alegre, com 900 metros quadrados, avaliado em R$ 59,7 mil; terreno em Linha General Osório, distrito de Monte Alverne, com benfeitorias e com pouco mais de 1,5 mil metros quadrados, avaliado em R$ 45,5 mil. Informações adicionais podem ser vistas no edital.