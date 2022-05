Comércio de Caxias espera 25% mais vendas no Dia das Mães

A segunda data comemorativa mais importante para o comércio tem tudo para ganhar um colorido extra neste ano. A chegada do frio e o arrefecimento da pandemia deverão contribuir para que ocorra um aumento de 25,1% no número de pessoas que pretende ir às compras neste Dia da Mães em comparação a 2021. É o que mostra a pesquisa da CDL Caxias do Sul, que também sinalizou um peso maior dos sentimentos de amor e gratidão, comuns a data, em relação aos anos anteriores.

Os filhos estão dispostos a desembolsar R$ 198,30, representando um tíquete médio 8,4% superior ao ano passado. O levantamento realizado pelo Núcleo de Informações de Mercado da entidade apontou ainda que 71% das pessoas pesquisam os preços antes de comprar - em 2021 esse índice era de 59,7%.

Uma das novidades do estudo foi a antecipação das compras em relação aos Dias das Mães de anos anteriores. Enquanto que em 2021 apenas 4,9% dos entrevistados foram às lojas um mês antes da data para adquirir o mimo, neste ano 17,2% dos consumidores já garantiram o presente no comércio caxiense.

Apesar da redução de 43,6% para 32,4% entre 2021 e 2022, os itens do vestuário e de calçados ainda são apontados como os queridinhos para presentear as mães. Outros produtos que aparecem no levantamento são os de beleza e cuidados pessoais (12,9%) e itens para a casa e vales-presentes ou dinheiro, ambos com 13,4%. A pesquisa também apurou um aumento no número de pessoas que darão flores para as suas mães, passando de 10,9% em 2021 para 17,4% neste ano.

Os serviços, um dos setores mais impactados pelas restrições da pandemia em 2020 e 2021, voltam à lista de presentes neste ano em patamares semelhantes aos de 2019. No levantamento, 56,4% das pessoas incluem a possibilidade de presentear as mães com algum serviço como a ida a restaurantes (34,5%), procedimentos de beleza e estética (8,2%) ou até mesmo uma viagem (3%). Mesmo com o aumento da procura por refeições em restaurantes, os almoços em casa ainda são os preferidos, com 54,3%.

Apesar da aceleração do uso das mais diversas plataformas para venda on-line, que é uma das consequências da pandemia para o varejo, o consumidor ainda prefere adquirir os presentes nas lojas físicas e, de forma especial, no comércio da cidade. As lojas de rua da região central de Caxias do Sul foram as mais citadas pelo levantamento (53,2%), seguidas pelos empreendimentos localizados nos shoppings (18,8%) e nos bairros (15,2%). As vendas pelo comércio virtual local (5,1%) e de outras cidades (6,2%) somam apenas 11,3% das intenções dos filhos que buscam presentes para as mães.