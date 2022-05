Santo Ângelo consegue liberação de R$ 4,8 milhões da União para obras

Cerca de 10 projetos licitados e já autorizados em Santo Ângelo estavam paralisados e com recursos bloqueados junto ao governo federal. O motivo foi o desacordo com empresa que venceu um processo para execução de obras e não honrou contrato com o município.

O imbróglio judicial foi travado com a empresa vencedora da licitação para a execução da reforma de quatro praças da cidade e do Ginásio Marcelo Mioso. Além de não cumprir o contrato, o impasse com a empresa paralisou as obras e bloqueou a liberação de recursos de vários projetos do município. O prefeito Jacques Barbosa anunciou que integrantes da prefeitura e a Procuradoria Geral do Município, depois de quase dois anos de tramitação, conseguiram parecer pela liberação de R$ 4.280 milhões de emendas parlamentares que, com a contrapartida do município, somam mais de R$ 4,8 milhões. Esses valores são destinados a obras de pavimentação asfáltica, programas para o desenvolvimento do esporte, de incentivo ao setor primário, para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de um Centro de Convivência.

"São várias obras de extrema importância para Santo Ângelo que estavam com recursos represados, como o asfaltamento de ruas em pontos estratégicos da cidade, a modernização das praças e projetos de convivência que estão contratados e não conseguíamos executá-los", protestou o prefeito. A empresa interrompeu as obras em razão da pandemia e foram feitos vários aditivos para o alongamento do prazo de conclusão. No retorno às obras, a empresa solicitou aditivo com acréscimo de cerca de 300% sobre o valor licitado inicialmente pelo Executivo. O município não concordou com a proposta.

Entre as obras prejudicadas e que estão sendo retomadas estão as reformas das praças e instalação de um novo e moderno sistema de iluminação nas praças José Carlos Kist (Missões); Raimundo Ribeiro (Haller); Raul Oliveira (Oliveira); e Três Mártires (Ghellar); e do Ginásio Marcelo Mioso. De acordo com o coordenador do Setor de Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, engenheiro José Carlos Ferraz, as obras foram retomadas pelo Ginásio Marcelo Mioso e pela Praça Raimundo Ribeiro, no bairro Haller. O ginásio está recebendo a modernização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas de alta pressão por tecnologia LED, o que deve gerar economia na conta de luz.