Laranja com polpa avermelhada ganha terreno em Caxias do Sul

O agricultor Rafael Potter, do distrito caxiense de Vila Cristina, vem apostando numa fruta ainda pouco conhecida pelos consumidores: a laranja com polpa avermelhada. Em Caxias do Sul, ele é considerado um dos pioneiros na produção da fruta em escala comercial. A colheita já está a pleno vapor na propriedade da família. E segundo os Potter, a laranja vermelha vem obtendo ótima procura na Ceasa de Porto Alegre, onde é comercializada.

Há alguns anos o produtor rural obteve duas mudas que acreditava serem da variedade Cara Cara (uma espécie de laranja de umbigo de polpa vermelha). Porém, na primeira safra teve uma surpresa. "Vi que a fruta era avermelhada, porém um pouco menor, adocicada e suculenta, meio laranja do céu, meio laranja para suco", conta Potter.

A família decidiu apostar na novidade. Por meio da técnica da enxertia, o produtor rural transformou as duas mudas iniciais em duzentas laranjeiras. Na primeira produção do novo pomar, em 2021, colheu 700 quilos da variedade. Neste ano, a safra subiu para cerca de 2 mil quilos. Rafael Potter trabalha com os três filhos, com idades entre 18 e 26 anos. Segundo ele, todos estão muito animados com os resultados.

De acordo com os técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), a variedade produzida pela família Potter é a "laranja sanguínea", originária da Índia e de países do Mediterrâneo. "Segundo estudos da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), a laranja vermelha é uma ótima fonte de substâncias que combatem a ação dos radicais livres e reduzem riscos de doenças cardiovasculares", destaca o engenheiro agrônomo da pasta, Flávio Hillebrand. A cor avermelhada é efeito de pigmentos que, entre outros benefícios, atuam como antioxidantes.

Entre os cítricos tradicionais (laranjas e bergamotas), Caxias do Sul registra anualmente uma produção significativa. Para este ano, a estimativa da Emater é que sejam colhidas no município cerca de três mil toneladas de cítricos. A área plantada é de 245 hectares.