Expocande encerra com público superior a 40 mil pessoas

Nem mesmo o tempo instável do fim de semana impediu que a 10ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande) registrasse um público pagante 20% superior à última edição. De quinta-feira (28) até o domingo (1), a organização contabilizou um público circulante de mais de 40 mil pessoas.

A maior feira em número de expositores também ficará marcada na história da Expocande. Foram 165 estandes de empresas e entidades, com destaque para o Feirão Rural de Máquinas e Implementos Agrícolas, Espaço das Agroindústrias Familiares, Exposição de Animais e Artesanato. "Estamos muito felizes e realizados. Mesmo com todos os desafios impostos pelo temporal, conseguimos entregar a maior Expocande em número de expositores, estrutura e público. Foi uma retomada em grande estilo, fruto do trabalho e dedicação de dezenas de pessoas. Por tudo isso, só temos que agradecer", destacou o presidente da 10ª Expocande, Jorge Mallmann.

Segundo ele, na próxima semana, será apresentado o resultado da pesquisa de avaliação realizada junto aos expositores. "Mas, em conversa com os expositores, recebemos, em sua imensa maioria, retornos positivos com relação ao movimento e às vendas", destaca o presidente.