Pelotas abriu 813 vagas de emprego formais ao longo do primeiro trimestre

O município de Pelotas fechou o primeiro trimestre deste ano com saldo positivo de 813 vagas de emprego formal. Os dados integram o levantamento feito pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última quinta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O destaque ficou por conta do setor de serviços que deu a maior contribuição: 692 vínculos empregatícios com carteira assinada.

O saldo é resultado da diferença do número de contratações de 7.637, entre janeiro e março, que superou o de demissões, de 6.824. O total de vínculos formais de emprego no município chega a 60.269 postos. Depois da perda de 182 vagas em janeiro, os meses seguintes registraram uma movimentação positiva - fevereiro com 411 postos e março com 584.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação do Município, Gilmar Bazanella, chama atenção para uma recuperação que supera levemente os números do total ou estoque de vagas na cidade, no período anterior à pandemia. Ele ressalta que em janeiro de 2020, a cidade tinha 59.350 postos de trabalho, e hoje Pelotas aparece com 60.269 e tem se mantido acima dos 60 mil postos. "Isso mostra que apesar das oscilações ao longo dos últimos meses, já conseguimos equiparar ao período que antecedeu a pandemia. A tendência é que esses números cresçam durante o inverno, devido a novas contrações no comércio, e também no setor de serviços, que apresenta uma tendência de crescimento com a gastronomia, turismo, hospedagem, setor de inovação e tecnologia", avaliou Bazanella.