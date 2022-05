Tricofest marca retomada do setor malheiro da Serra

Sem eventos presenciais há dois anos por conta da pandemia, o setor de malharias de Nova Petrópolis volta a elevar as expectativas para o inverno deste ano. Parte das empresas do segmento vão compor a primeira edição da Tricofest, que terá uma edição na cidade, entre 13 de maio e 19 de junho e, no mês de julho, chegará à Picada Café, entre os dias 16 e 31. O evento é organizado pela Associação das Malharias das duas cidades.

A Tricofest vai ocorrer, em Nova Petrópolis, no Centro de Eventos municipal, mesmo local onde, por décadas, foi realizada o Festimalha, tradicional evento da cidade que não deve ocorrer este ano. Segundo Márcio Kny, presidente da entidade, uma divergência entre a associação e parte da organização fez com que o novo evento surgisse. "Tivemos algumas conversas a respeito de readequações (no Festimalha), mas não chegamos a um acordo e decidimos fazer a Tricofest de forma independente", explica. Um dos pontos foi o orçamento, cujo valor foi reduzido pela metade.

O setor malheiro convive com dúvidas sobre a produção e o aumento dos preços na matéria prima. Principal fornecedor, a China não tem conseguido honrar os pedidos de várias partes do mundo, e algumas entregas chegam a estar sete meses atrasadas, o que impede um aumento no ritmo da confecção de malhas em geral para a produção. Em meio a isso, o valor dos rolos de tecido duplicou e as empresas quebram a cabeça na hora de passar os reajustes ao consumidor. "Estamos segurando o máximo possível o valor final dos produtos, mas, infelizmente, teremos reajustes, pois toda a cadeia teve aumento nos gastos", afirmou Márcio Kny.

O líder da Associação das Malharias, criada em fevereiro de 2021, entende que a Tricofest também é um momento de remobilização do segmento. "As empresas estão contratando pessoal novamente e, com um cenário mais estável da pandemia, o evento é uma chance de voltar a movimentar", disse. A expectativa é movimentar cerca de R$ 6 milhões durante o período na cidade.

A Tricofest de Nova Petrópolis terá 59 expositores divididos em três espaços. Serão 24 estandes oferecendo a malha tricot para o público adulto, infantil e pet e outros 10 do segmento gastronômico com produtos relacionados à tradição germânica. Num segundo espaço, ainda dentro do Centro de Eventos, serão 18 expositores de diversos segmentos com produtos de excelente qualidade. E numa estrutura externa cuidadosamente preparada sete food-trucks oferecerão lanches especiais preparados com carinho e dedicação.

Já a estrutura da Tricofest Picada Café, seus expositores e atrações, serão divulgados logo após o encerramento da edição de Nova Petrópolis. A expectativa é da presença de 60 mil visitantes em Nova Petrópolis e de 30 mil em Picada Café. A entrada e o estacionamento para os visitante será gratuita.