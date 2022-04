Desfile das escolas de samba ocorre neste sábado em São Leopoldo

O desfile das escolas de samba de São Leopoldo será neste sábado, dia 30 de abril, com início às 21h, na Passarela do Samba Tom Astral, organizada na avenida Dom João Becker. O acesso será gratuito ao público e arquibancadas foram instaladas para o acompanhamento do desfile.

A primeira escola a entrar na avenida será a Leões da Feitoria, fazendo homenagem a Darci Ribeiro. Na sequência vem Imperadores do Sul com o tema “Mokambo”. A terceira escola a se apresentar é a Estação Primeira de São Leo com a temática “Um carnaval das estrelas”, seguida da Acadêmicos Verde Rosa, com o tema “Lugar de Mulher é onde ela quiser”. A Império do Sol será a quinta escola, trazendo o tema “A carne mais barata no Brasil será sempre a carne negra?”. E fecha o desfile, a escola Alambique leopoldense que tem como tema “Um sonho de liberdade”.

A entrada das agremiações na avenida está programada para às 22h. Cada escola terá no máximo 50 minutos para cruzar a passarela. O título de campeã será disputado por cinco escolas: Acadêmicos Verde e Rosa, Alambique Leopoldense, Estação Primeira de São Leo, Imperadores do Sul e Leões da Feitoria. A Império do Sol não participa da disputa em São Leopoldo, a agremiação representará São Leopoldo no Grupo Ouro do carnaval de Porto Alegre.

As escolas serão avaliadas por 22 jurados, sendo dois para cada item. Os quesitos são: Alegorias e Adereços, Bateria, Casal de Passistas, Comissão de Frente, Evolução, Fantasias, Harmonia Musical, Mestre-sala e Porta-Bandeira, Porta-estandarte, Samba Enredo e Tema Enredo. A apuração do carnaval ocorre na Passarela Tom Astral no domingo, dia 1º de maio, a partir das 14h.