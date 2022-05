A prefeitura de Santa Clara do Sul criou a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, alinhada às necessidades atuais de cuidado com o ecossistema para proporcionar um futuro promissor às próximas gerações. O anúncio oficial implementando a nova estrutura foi feito pelo prefeito Paulo Kohlrausch em reunião realizada com a equipe de governo. A Secretaria de Sustentabilidade será comandada por Edson José Mallmann, que estava à frente da pasta da Educação, Cultura, Desporto e Juventude. A pasta será responsável pelos setores de meio ambiente, agricultura e energia renovável. Entre as atividades, a pasta englobará o programa Santa Clara Mais Saudável, voltado à produção orgânica diversificada, e todas as ações direcionadas ao fortalecimento do setor primário. Também coordenará os projetos na área ambiental, como o plano de saneamento básico.