Passo Fundo vai contratar profissionais para Centro Pós-Covid

A prefeitura de Passo Fundo publicou um novo edital para a contratação de profissionais da saúde para atuarem no Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Educacional. O espaço será inaugurado pelo município na terça-feira (3). Serão contratados psiquiatra, pediatra, neurologista, assistente social, psicólogo, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e fisioterapeuta para a ampliação da equipe multidisciplinar.

O Centro é pioneiro no Estado e terá o objetivo de promover estratégias para que todos os estudantes tenham condições de avançar no processo de aprendizagem. "O enfrentamento das desigualdades educacionais é um desafio que a pandemia acentuou. Acreditamos que, com este Centro, o estímulo ao combate do déficit educacional será maior, promovendo melhores resultados", defende o prefeito, Pedro Almeida.

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado poderão ser feitas até 13 de maio pelo e-mail ([email protected]), com o envio da documentação exigida no edital no formato PDF. No título do e-mail, o participante deverá digitar a função pretendida.

A seleção será feita a partir de análise do currículo e dos títulos pela comissão. Após todos os trâmites, a classificação final será divulgada em 8 de junho.