Santa Maria discute subsídio na passagem de ônibus

Representantes da prefeitura de Santa Maria participaram de uma reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadore, que tratou da retirada da pauta de votação do projeto que autoriza subsídio tarifário ao transporte público coletivo. O motivo é para uma avaliação mais detalhada da iniciativa por parte do Executivo.

Estiveram presentes o procurador do Município Guilherme Cortez, a secretária de Finanças, Michele Antonello e o secretário de Mobilidade Urbana, José Orion Ponsi. O motivo do encontro foi sanar dúvidas da comissão sobre a intenção de abertura de crédito adicional especial no orçamento, no valor de R$ 3 milhões, para subsidiar o transporte público coletivo.

O secretário Orion Ponsi explicou a importância do subsídio e reafirmou o propósito do Executivo Municipal em não onerar ainda mais o usuário do transporte coletivo. "É preciso ficar claro no que o subsídio implica ao sistema, que é pago de um total dividido pelo número de usuários, composto, geralmente, por pessoas que não têm condições de ter um outro meio de locomoção e necessitam obrigatoriamente da utilização do transporte coletivo, além da classe trabalhadora. Não estamos pagando para as empresas, mas, sim para o usuário do sistema", explicou o secretário.

Para Guilherme Cortez, o encontro serviu para aproximar os poderes em prol de um debate construtivo em relação ao transporte coletivo de Santa Maria. "Foi mais uma reunião que aproximou o diálogo de um tema tão importante, colocando o Poder Legislativo para discutir a possibilidade de melhoria do sistema para o usuário e a concretização do processo licitatório", reforçou.

Como deliberação do encontro, a tramitação do processo na Câmara fica suspensa até a próxima semana, quando a Prefeitura vai apresentar alternativas para uma possível ampliação do subsídio tarifário. Uma das principais consequências será a redução do valor da passagem. No entanto, ainda não se sabe o quanto isso impactará no valor final pago pelos passageiros.