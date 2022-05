Bituqueiras de cigarro serão instaladas em Imbé

O prefeito em exercício, Régis Cacetinho, recebeu integrantes da equipe Eco Imbé e do Rotary Club para a entrega de 10 coletores de bitucas de cigarros, confeccionados em uma parceria entre as instituições. As bituqueiras serão instaladas com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Viação, nas imediações do Centro Administrativo Municipal e prédios anexos, buscando reduzir o descarte irregular de bitucas. Já a coleta do material será feita com o apoio de equipes da prefeitura.

A Eco Imbé possui engajamento das pautas do meio ambiente na região e vem realizado ações ambientais que recolheram mais de 12 mil restos de cigarros das areias das praias de Imbé nos últimos dois anos. "A iniciativa é uma extensão do projeto co-irmão Praia Limpa Torres. Vamos realizar um trabalho importante de quantificação desta vilã ambiental", explicou o coordenador da Eco Imbé, Cleverton da Silva.

"Esse é um projeto piloto que nos dará uma dimensão do impacto que tínhamos antes dos coletores. Nossa meta no futuro é contemplar outros locais e espaços públicos", elencou a presidente do Rotary Club de Imbé, Elaine Hanh, que esteve na reunião acompanhada por outros integrantes da instituição.