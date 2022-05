Passagem de ônibus de Caxias do Sul tem nova redução no valor

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico e o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Alfonso Willenbring Júnior, anunciaram que a tarifa do transporte coletivo será novamente reduzida a partir desta segunda-feira (02). O valor passará dos atuais R$ 4,75 para R$ 4,50. O reajuste será exclusivo para pagamentos através do cartão Caxias Urbano de pessoa física. A diferença, no valor de R$ 0,25, será subsidiada pelo município.

Esta será a segunda redução da tarifa em 2022. No dia 23 de março, as tarifas já haviam reduzido de R$ 5,50, que é o valor da tarifa técnica calculada, para R$ 4,75, após sanção de projeto, a prefeitura irá subsidiar R$ 1,00 de cada tarifa paga com o cartão Caxias Urbano de pessoa física. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade esclarece que a medida tem a finalidade de ampliar a presença de usuários no ônibus e fomentar o sistema.

A secretaria ressalta que o valor da tarifa nas demais opções permanece a mesma praticada. A Tarifa Verde, das 9h às 11h e das 14h às 16h, tem valor de R$ 3,50, exclusivo para pagamento com cartões Caxias Urbano. O valor do Vale-Transporte é de R$ 5,50, mesmo valor de quem fizer pagamento da tarifa em dinheiro, independente do horário utilizado. A meia passagem estudantil segue no valor de R$ 2,75. O decreto regulamentando a tarifa a R$ 4,50 já foi publicado.

A partir desta segunda-feira também haverá acréscimo na oferta de horários de ônibus em nove linhas do sistema, principalmente nos horários de pico. Outras 10 linhas terão ampliação de horários a partir da segunda-feira seguinte (9). As informações sobre grades de horários serão divulgadas no aplicativo Caxias Urbano.