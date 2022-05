Após 67 dias, racionamento de água em Bagé chega ao fim

Graças ao retorno das chuvas e das medidas realizadas pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) para evitar o colapso no abastecimento, chegou ao fim, no sábado (30), o racionamento na cidade. Foram 67 dias de rodízio de abastecimento, com a cidade dividida em dois setores, cada um recebendo água 12 horas por dia. Porém, desde janeiro, o município já estava passando por um racionamento preventivo, de seis horas diárias, durante a madrugada.

A precipitação que ocorreu no mês de abril foi fundamental para a decisão do término do racionamento. Segundo a Estação de Tratamento de Água (ETA), foram registrados 208,9 milímetros, mais que o dobro da média histórica, que é 97,5 milímetros.

Este cenário proporcionou a recuperação das barragens da cidade. O volume da barragem da Sanga Rasa aumentou, nos últimos dias, 3 metros e 30 centímetros. Assim, o reservatório está 2,80 metros abaixo do normal. Quando iniciou o racionamento de 12 horas, este reservatório estava 4,30 metros aquém do nível máximo. A Barragem Emergencial está cheia e a do Piraí apenas 10 centímetros abaixo da normalidade.

"Queremos agradecer à população por toda a compreensão ao longo deste período. Tivemos que racionar para a água não acabar. Não medimos esforços para que o sistema continuasse funcionando apesar da grande estiagem que passamos. Não somente nós, mas grande parte do Estado", afirma Franco Alves, diretor do Daeb. Alves ressalta a importância de todos continuarem fazendo a sua parte, evitando permanentemente os desperdícios de água.